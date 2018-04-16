Пострадавший от пожара московский ТЦ «Персей для детей» вновь откроется в конце апреля

В столичном торговом центре «Персей для детей», где произошел пожар, продолжаются ремонтные работы, ТЦ вновь откроется для посетителей в конце апреля, сообщил РИАМО в понедельник представитель торгового центра. «Торговый центр откроется в конце месяца, сейчас там проходит проветривание и ведутся ремонтные работы», — сказал собеседник агентства. Четвертого апреля на востоке Москвы произошло возгорание в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 600 человек. Во время ЧП один человек погиб, шестеро пожарных пострадали. Причиной пожара могла стать неисправность системы освещения.