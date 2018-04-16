Крупнейшие ТЦ Ставрополья устранили нарушения после проверок пожарной безопасности

СТАВРОПОЛЬ , 16 апреля. / ТАСС /. Несколько крупнейших торговых центров Ставропольского края устранили нарушения пожарной безопасности, обнаруженные в ходе внеплановых проверок. Прекратили производство по делам, касающимся двух торговых центров в Ставрополе и одного в Пятигорске , говорится в сообщениях судов.

"Принят отказ прокурора от исковых требований о приостановлении деятельности ТРЦ «Космос» (город Ставрополь — прим. ТАСС), в связи с добровольным полным исполнением ответчиком требований прокурора об устранении нарушений пожарной безопасности. Производство по делу прекращено", — уточняется в сообщении пресс-службы Промышленного районного суда Ставрополя.

Таким же образом прекратили производство по делу о приостановлении центра «Москва» в Ставрополе, прокурор отказался от исковых требований после устранения всех нарушений. Работу обоих торговых центров приостановили во вторник 3 апреля.

В Пятигорске в понедельник также частично открыли крупный торговый центр «Вершина Плаза», во время повторной проверки в центре установили, что большинство нарушений устранили. Доступ останется закрытым только на верхний этаж. «Отменены обеспечительные меры по указанному делу в виде временного запрета доступа в здание торгово— развлекательного центра … за исключением помещения ХD— кинотеатра на 4 этаже в детской игровой зоне», — говорится на сайте Пятигорского городского суда.

Центр «Космос», крупнейший в Ставрополе, открыли в 2006 году, его площадь превышает 20 тыс. квадратных метров, на трех этажах находятся более 80 магазинов, на верхнем располагаются кинозалы. Торгово-развлекательный центр «Москва» открылся в Ставрополе в 2008 году, в нем располагаются порядка 100 магазинов, кафе, детские игровые комнаты. Площадь центра «Вершина Плаза» в Пятигорске составляет порядка 45 тыс. квадратных метров, в нем находятся четыре гипермаркета, шесть кинозалов, магазины, рестораны, кафе, детский игровой центр.

Как сообщалось, в общей сложности после проверок в Ставропольском крае приостановили полностью или частично работу 11 торговых центров. Проверки прошли также в детских досуговых центрах, учреждениях культуры, спортивных сооружениях. Обнаружили свыше 800 нарушений, в числе которых захламленные горючими материалами эвакуационные выходы, отсутствие установок автоматического пожаротушения, недочеты в работе пожарных сигнализаций.