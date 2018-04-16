Сотрудников районной поликлиники научили пользоваться огнетушителем

В филиале № 3 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения ДКЦ № 1 прошла практическая тренировка по эвакуации пациентов и персонала в случае возникновения пожара.

13 апреля была проведена практическая тренировка по эвакуации людей из помещений поликлиники № 84 в районе Зюзино. Тренировка проводилась с медицинским и техническим персоналом. Целью проведения тренировки по эвакуации являлась проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара, выработки навыков быстро находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, правильно применять средства пожаротушения. В ходе проведения тренировки персонал показал четкие, слаженные действия.