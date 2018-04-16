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Костромичи дважды пытались спалить сухую траву в городе
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Костромичи дважды пытались спалить сухую траву в городе 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
За вчерашний день костромским пожарным пришлось дважды выезжать на тушение сухой травы, которую неосмотрительно подожгли горожане, сообщает Центр гражданской защиты Костромы.
Первое загорание ликвидировали в середине дня в районе Ипатьевской слободы, а второе — вечером на улице 2-й Волжской у дома №14.
Спасатели напоминают, что пал травы это опасное и наказуемое занятие. За поджог травы на территории населенных пунктов, земельных участках, вблизи населенных пунктов, дачных, садоводческих и огороднических объединений, гаражных кооперативов предусмотрена административная ответственность.
Для физически лиц штраф составит до 500 рублей, должностных лиц — до 2 тысяч рублей, юридических лиц — до 20 тысяч рублей.
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