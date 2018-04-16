Костромичи дважды пытались спалить сухую траву в городе

За вчерашний день костромским пожарным пришлось дважды выезжать на тушение сухой травы, которую неосмотрительно подожгли горожане, сообщает Центр гражданской защиты Костромы

Первое загорание ликвидировали в середине дня в районе Ипатьевской слободы, а второе — вечером на улице 2-й Волжской у дома №14.

Спасатели напоминают, что пал травы это опасное и наказуемое занятие. За поджог травы на территории населенных пунктов, земельных участках, вблизи населенных пунктов, дачных, садоводческих и огороднических объединений, гаражных кооперативов предусмотрена административная ответственность.

Для физически лиц штраф составит до 500 рублей, должностных лиц — до 2 тысяч рублей, юридических лиц — до 20 тысяч рублей.