Пациент костромского наркодиспансера умер от ожогов

Пожар в костромском наркодиспансере закончился трагедией, узнал KOSTROMA.TODAY. 13 апреля от полученных ожогов скончался 55-летний пациент.

Напомним, пожар в одной из палат стационарного отделения костромского наркодиспансера вспыхнул 9 апреля около 4 часов утра. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как пациент пытается освободиться от ремней, которыми он привязан к кровати. В итоге он освобождает одну руку, а второй ремень поджигает зажигалкой. Но пламя не только уничтожает ремень, но также перебирается на кровать. Начинается пожар.

Сотрудники диспансера узнали о пожаре только благодаря системам оповещения.

В итоге в больницу с ожогами были доставлены два человека — пациент, который пытался себя освободить и его сосед. В пятницу, 13 апреля, сосед мужчины с зажигалкой погиб от полученных ожогов.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального СУ СКР , по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят различные экспертизы.

Кроме того, следствие направило письмо в региональный департамент здравоохранения об организации служебной проверки по данному факту.