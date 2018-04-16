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Пациент костромского наркодиспансера умер от ожогов
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Пациент костромского наркодиспансера умер от ожогов 

Kostroma.Today 40 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Пожар в костромском наркодиспансере закончился трагедией, узнал KOSTROMA.TODAY. 13 апреля от полученных ожогов скончался 55-летний пациент.
Напомним, пожар в одной из палат стационарного отделения костромского наркодиспансера вспыхнул 9 апреля около 4 часов утра. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как пациент пытается освободиться от ремней, которыми он привязан к кровати. В итоге он освобождает одну руку, а второй ремень поджигает зажигалкой. Но пламя не только уничтожает ремень, но также перебирается на кровать. Начинается пожар.
Сотрудники диспансера узнали о пожаре только благодаря системам оповещения.
В итоге в больницу с ожогами были доставлены два человека — пациент, который пытался себя освободить и его сосед. В пятницу, 13 апреля, сосед мужчины с зажигалкой погиб от полученных ожогов.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят различные экспертизы.
Кроме того, следствие направило письмо в региональный департамент здравоохранения об организации служебной проверки по данному факту.
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