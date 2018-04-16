Опубликованы аудиозаписи звонков, поступавших из горящей «Зимней вишни» спасателям 112 

В Интернете опубликованы аудиозаписи звонков, поступавших из горящего торгового центра «Зимняя вишня» спасателям 112. Диспетчеры, судя по всему, не понимали, как реагировать. Одни пытались успокаивать, говорили: «Службы выехали», «Ожидайте», «Всё будет хорошо», — другие откровенно хамили. Из записей понятно, что службы спасения приехали не слишком оперативно. Люди звонят на протяжении долгого времени — говорят, что нет пожарных, не хватает машин скорой помощи. На фоне некоторых разговоров слышны слёзы и крики детей, пишет агентство Лайф. Трагедия произошла в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. В результате пожара погибло 64 человека, большинство из них — дети.