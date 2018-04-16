Суд обязал администрацию Михайловки убрать стихийную свалку

Волгоградской области суд обязал администрацию Михайловского района и еще шесть собственников земли ликвидировать несанкционированную свалку около хутора Большой Орешкин.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки возле населенного пункта была обнаружена свалка бытовых отходов на площади более 100 000 квадратных метров. При этом собственники земельных участков, в числе которых администрация Михайловки, никаких мер по ее ликвидации не принимали. В связи с этим прокурор подал в суд иск об устранении свалки и проведении рекультивации земельного участка. Последний встал на его сторону и удовлетворил требования в полном объеме.