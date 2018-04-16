Причиной пожара на рынке в Кабардино-Балкарии назвали замыкание электропроводки

Кабардино-Балкарии назвали причину пожара на рынке «Центральном» в Нальчике — замыкание электропроводки, пишет портал yuga.ru.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Сейчас на месте работает правительственная комиссия.

Работу рынка планируют восстановить в течение трёх дней, сообщает пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Сообщение о возгорании поступила в МЧС в 6:14 утра 16 апреля. Пожарным сообщили, что на улице Пачева загорелся рыночный павильон. На место выехали спасатели. В 9:08 пожар локализовали на площади 3,2 тыс. кв. метров.

Пострадавших и погибших не обнаружено. В тушении были задействованы 96 человек и 26 машин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабарадино-Балкарии.