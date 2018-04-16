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У Сергея Кристовского сгорел элитный дом
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У Сергея Кристовского сгорел элитный дом 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото instagram.com/p/BgVrUIEHZUH/?taken-by=uma2rmanbandУ Сергея Кристовского сгорел элитный домВ элитном подмосковном поселке сгорел таунхаус Сергея Кристовского. Соседи солиста группы Уматурман заметили пожар и вызвали спасателей. На место происшествия приехали репортеры телеканала НТВ.
Пока пожарные добирались до дома певца, жители поселка самостоятельно пытались потушить огонь подручными средствами.
Очевидцы происшествия рассказали, что дом выгорел полностью, остался только каменный каркас. Как отметили соседи братьев Кристовских, пожарных ждали целую вечность. Когда спасатели наконец доехали до горящего дома, оказалось, что у них нечем тушить пожар, закончилась вода.
Вскоре на место происшествия приехал Владимир Кристовский. Он рассказал, что дом был приобретен около 10 лет назад, а после развода Сергей оставил его бывшей жене и детям. Из-за пожара семья осталась без крыши над головой.
Сергею Кристовскому пришлось прервать свой отпуск и экстренно вернуться домой из Испании.
Оказалось, что причиной пожара стало возгорание в соседнем доме, принадлежащему концертному директору группы «Уматурман». Владимир Кристовский предположил, что пожар мог возникнуть из-за стройки по соседству. По оценкам экспертов, ущерб составил более 30 млнруб.
Братья Кристовские пообещали, что не бросят в беде ни концертного директора, ни бывшую семью Сергея.
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