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Юных жителей Бибирева познакомят с правилами пожарной безопасности
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Юных жителей Бибирева познакомят с правилами пожарной безопасности 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Тематическое занятие «Что делать, если…», посвященное правилам пожарной безопасности, пройдет в Доме культуры «Темп» в ближайший вторник, 17 апреля. Как сообщил главный методист учреждения Александр Лобачев, посетить смогут все желающие жители района.
— Пожарная безопасность — одна из самых важных составляющих любого заведения. Мы пригласим специалиста из пожарной службы, который расскажет о том, как нужно себя вести в случае возникновения возгорания, куда обращаться. Также мы проведем учебную эвакуацию и раздадим памятки по пожарной безопасности, — рассказал Лобачев.
Начало образовательной встречи в 17.00. Вход свободный.
Напомним, Дом культуры «Темп» находится по адресу: Шенкурский проезд, дом 3А. (вт)
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