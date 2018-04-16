Юных жителей Бибирева познакомят с правилами пожарной безопасности

Тематическое занятие «Что делать, если…», посвященное правилам пожарной безопасности, пройдет в Доме культуры «Темп» в ближайший вторник, 17 апреля. Как сообщил главный методист учреждения Александр Лобачев, посетить смогут все желающие жители района.

— Пожарная безопасность — одна из самых важных составляющих любого заведения. Мы пригласим специалиста из пожарной службы, который расскажет о том, как нужно себя вести в случае возникновения возгорания, куда обращаться. Также мы проведем учебную эвакуацию и раздадим памятки по пожарной безопасности, — рассказал Лобачев.

Начало образовательной встречи в 17.00. Вход свободный.

Напомним, Дом культуры «Темп» находится по адресу: Шенкурский проезд, дом 3А. (вт)