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На Среднем Урале нарушителей противопожарного режима выявят дроны
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На Среднем Урале нарушителей противопожарного режима выявят дроны 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В пяти муниципалитетах Свердловской области введен особый противопожарный режим. Жителям Полевского, Каменска-Уральского, Слободо-Туринского сельского поселения, Туринского ГО, а также Чкаловского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга запрещено разжигать огонь и выходить в лес, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
В пожароопасный период, начавшийся в этом году 15 апреля, особое внимание уделяется 178 населенным пунктам, подверженным угрозе лесного пожара. По данным заместителя начальника главка Максима Пинчугова, специалисты проверяют обустройство противопожарных разрыв или минерализованных полос в таких поселениях, наличие и доступность противопожарного водоснабжения, а также работоспособность систем оповещения о чрезвычайной ситуации.
Усилена профилактическая работа в 304 садовых товариществах. Только с начала 2018 года там произошло 85 пожаров, в которых погибли 12 и пострадали семь человек. Сотрудники МЧС призывают садоводов проверить электропроводку и печи, убрать хлам из промежутков между постройками и иметь на участке огнетушитель и бочку с водой.
Нарушителей противопожарных правил, заверил М. Пичугов, будут выявлять с воздуха. В этом году задействуют 39 беспилотных летательных аппаратов, что впятеро больше, чем в прошлом году.
Нарушение требований пожарной безопасности грозит обывателям штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — 6-15 тысяч, для юридических — 150-200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима «расценки» возрастают до 2-4 тысяч рублей для рядовых жителей, 15-30 тысяч — для должностных лиц и 200-400 тысяч рублей — для юридических лиц.
Вести мониторинг лесопожарной обстановки и бороться с природными возгораниями будут 43 500 человек, 17 500 единиц техники и оборудования, 20 воздушных судов, 39 БПЛА, в том числе от МЧС России 5 064 человека и 992 единицы техники, 2 вертолета Ми-8 и самолет Бе-200, а также 19 беспилотников.
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