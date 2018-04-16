На Среднем Урале нарушителей противопожарного режима выявят дроны

В пожароопасный период, начавшийся в этом году 15 апреля, особое внимание уделяется 178 населенным пунктам, подверженным угрозе лесного пожара. По данным заместителя начальника главка Максима Пинчугова, специалисты проверяют обустройство противопожарных разрыв или минерализованных полос в таких поселениях, наличие и доступность противопожарного водоснабжения, а также работоспособность систем оповещения о чрезвычайной ситуации.

Усилена профилактическая работа в 304 садовых товариществах. Только с начала 2018 года там произошло 85 пожаров, в которых погибли 12 и пострадали семь человек. Сотрудники МЧС призывают садоводов проверить электропроводку и печи, убрать хлам из промежутков между постройками и иметь на участке огнетушитель и бочку с водой.

Нарушителей противопожарных правил, заверил М. Пичугов, будут выявлять с воздуха. В этом году задействуют 39 беспилотных летательных аппаратов, что впятеро больше, чем в прошлом году.

Нарушение требований пожарной безопасности грозит обывателям штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — 6-15 тысяч, для юридических — 150-200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима «расценки» возрастают до 2-4 тысяч рублей для рядовых жителей, 15-30 тысяч — для должностных лиц и 200-400 тысяч рублей — для юридических лиц.

Вести мониторинг лесопожарной обстановки и бороться с природными возгораниями будут 43 500 человек, 17 500 единиц техники и оборудования, 20 воздушных судов, 39 БПЛА, в том числе от МЧС России 5 064 человека и 992 единицы техники, 2 вертолета Ми-8 и самолет Бе-200, а также 19 беспилотников.