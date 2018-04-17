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В Самарской области начал действовать особый противопожарный режим
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В Самарской области начал действовать особый противопожарный режим 

Волга Ньюс 1 час назад
В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима на граждан могут наложить штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб.
По факту нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах граждан могут оштрафовать на 5 тыс. руб., должностных лиц— от 20 до 40 тыс. руб., юридических лиц — от 250 до 500 тыс. руб. Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточнои принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.
Жителей региона просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
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 Ещё 2 источника 
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