С сегодняшнего дня за мусор и разведение костров в лесах Самарской области начнут штрафовать

В области начал действовать особый противопожарный режим.

На территории региона с 16 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Он завершится 30 сентября. В течение этого периода запрещается разведение костров, выполнение работ с огнем, засорение леса отходами. Нарушение этих правил влекут административную ответственность. Для граждан штраф составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, во время особого режима ведомством запланировано патрулирование лесов, садоводческих и дачных хозяйств.