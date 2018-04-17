Ещё
С сегодняшнего дня за мусор и разведение костров в лесах Самарской области начнут штрафовать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Совфеде оценили призыв к России от G7
В Совфеде оценили призыв к России от G7

С сегодняшнего дня за мусор и разведение костров в лесах Самарской области начнут штрафовать 

ТРК Губерния 26 минут назад
В области начал действовать особый противопожарный режим.
На территории региона с 16 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Он завершится 30 сентября. В течение этого периода запрещается разведение костров, выполнение работ с огнем, засорение леса отходами. Нарушение этих правил влекут административную ответственность. Для граждан штраф составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, во время особого режима ведомством запланировано патрулирование лесов, садоводческих и дачных хозяйств.
ТРК Губерния: последние новости
Ночью в Самаре 38 человек тушили загоревшийся дом На балконе многоэтажки в Кировском районе вспыхнул пожар Спасатели вручную укрепили насыпь в подтопленном селе Тимофеевка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»197
Скончался Андрей Невраев9
Санкции США: Россию погружают в рецессию468
Путин придумал способ победить коррупцию1089
В Совфеде оценили призыв к России от G725
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение