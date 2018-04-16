Поджог и неисправное оборудование — основные версии пожара в Нальчике

МЧС рассматривает две основные версии возникновения крупного пожара на рынке в Нальчике , сообщил глава ГУ МЧС по республике Михаил Надежин

«На сегодняшний день рассматриваются две основные версии — это поджог, которая маловероятна, и вторая, наиболее вероятная версия — это неисправность электрооборудования, очевидцы говорят, что огонь возник в отсеке, где находилось холодильное оборудование. Поэтому эта версия основная», — цитирует Надежина ТАСС

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. «До вечера мы будем проливать конструкции, ночью будем там дежурить, чтобы не возникало повторных очагов. Завтра к утру, думаю, смогут приступить к работе органы дознания и судебно-экспертное учреждение, которое будет устанавливать причину пожара», — сказал руководитель республиканского ГУ МЧС. Он также отметил, что последняя плановая проверка проводилась на рынке в 2014 году. Тогда по 143 нарушениям были оштрафованы руководство, юридическое лицо, должностные лица.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел пожар на Центральном рынке Нальчика, горели два павильона. Площадь составила 3,2 тыс. кв. м, пожару был присвоен третий — повышенный — ранг сложности. К тушению привлечены 96 человек личного состава и 16 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.