«Копеечку» закрыли из-за угрозы пожара

Фото с ресурса maglab.ru Судебные приставы сегодня опломбировали здание торгово-развлекательного центра «Копеечка» на улице Растопчина, 57-б. Трехэтажный центр теперь закрыт для покупателей из-за серьезных нарушений пожарной безопасности. Так, детский развлекательный клуб «Антошка» здесь был расположен на 3 этаже, тогда как по правилам пожарной безопасности детские клубы можно размещать не выше второго этажа.

МЧС. Иск о приостановлении деятельности центра подписал городской прокурор, суд согласился с позицией прокурора, а приставы исполнили решение суда. Теперь для возобновления работы индивидуальному предпринимателю Садуллаевой предстоит выполнить все противопожарные требования, выдвинутые проверяющими из прокуратуры

О том, как нелегко добиться решения суда о приостановлении работы торговых и развлекательных центров, руководители региональной прокуратуры и МЧС рассказали журналистам на прошлой неделе (подробнее — в статье «Прокуроры мешает мораторий Путина?»).

Кстати, построено здание «Копеечки» было совсем недавно — в 2015 году. Но нарушения противопожарной безопасности были выявлены намного позже, поскольку Госпожнадзор больше не привлекается к работе по приемке объектов перед вводом в эксплуатацию.

Напомним, что после последней проверки, проведенной по следам Кемеровской трагедии, у прокурора и МЧС были серьезные вопросы сразу к 10 торговым и развлекательным центрам 33 региона, которые также могут быть закрыты по решению суда.