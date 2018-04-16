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«Копеечку» закрыли из-за угрозы пожара
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«Копеечку» закрыли из-за угрозы пожара 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса maglab.ru  Судебные приставы сегодня опломбировали здание торгово-развлекательного центра «Копеечка» на улице Растопчина, 57-б. Трехэтажный центр теперь закрыт для покупателей из-за серьезных нарушений пожарной безопасности. Так, детский развлекательный клуб «Антошка» здесь был расположен на 3 этаже, тогда как по правилам пожарной безопасности детские клубы можно размещать не выше второго этажа.
Иск о приостановлении деятельности центра подписал городской прокурор, суд согласился с позицией прокурора, а приставы исполнили решение суда. Теперь для возобновления работы индивидуальному предпринимателю Садуллаевой предстоит выполнить все противопожарные требования, выдвинутые проверяющими из прокуратуры и МЧС.
О том, как нелегко добиться решения суда о приостановлении работы торговых и развлекательных центров, руководители региональной прокуратуры и МЧС рассказали журналистам на прошлой неделе (подробнее — в статье «Прокуроры мешает мораторий Путина?»).
Кстати, построено здание «Копеечки» было совсем недавно — в 2015 году. Но нарушения противопожарной безопасности были выявлены намного позже, поскольку Госпожнадзор больше не привлекается к работе по приемке объектов перед вводом в эксплуатацию.
Напомним, что после последней проверки, проведенной по следам Кемеровской трагедии, у прокурора и МЧС были серьезные вопросы сразу к 10 торговым и развлекательным центрам 33 региона, которые также могут быть закрыты по решению суда.
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