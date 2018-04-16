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Огонь угрожает уральским селам
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Огонь угрожает уральским селам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МЧС объявило 15 апреля началом пожароопасного периода в Свердловской области. Хотя снег еще до конца не стаял, риск лесных пожаров уже сильно увеличилась. В связи с этим введен особый противопожарный режим, призванный защитить население, населенные пункты и леса от пожаров.
По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максима Пинчугова, в регионе угрозе лесного пожара подвержены 178 населенных пунктов. Сейчас пожарный надзор проверяет, как местные власти готовятся к борьбе с огнем: проверяется работа с населением, готовность пожарных службы и техники.
«С начала 2018 года в коллективных садах произошло 85 пожаров, при которых погибли 12 человек, 7 человек получили травмы. Сотрудники МЧС призывают садоводов очистить противопожарные разрывы между строениями от мусора и складируемых предметов, сухую траву не сжигать, а закладывать в компостную яму, проверить после зимы исправность электропроводки и печного отопления, иметь на участке первичные средства тушения огня (огнетушитель и бочку с водой)», — отметил Пинчугов.
Ловить нарушителей будут с помощью дронов, которые легко найдут источник огня. В прошлом году их уже использовали, это позволило снизить количество пожаров в 5 раз. 39 беспилотников МЧС и Росгвардии будут мониторить пожарную обстановку.
На сегодняшний день в 5 муниципальных образованиях Свердловской области действует особый противопожарный режим, который введен постановлением главы муниципального образования: г. Полевской, Чкаловский и Верх-Исетский районы г. Екатеринбурга, Слободо-Туринское сельское поселение, Туринский городской округ, г. Каменск-Уральский. В этих города запрещено жечь огонь на природе и выходить в лес.
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