Огонь угрожает уральским селам

МЧС объявило 15 апреля началом пожароопасного периода в Свердловской области . Хотя снег еще до конца не стаял, риск лесных пожаров уже сильно увеличилась. В связи с этим введен особый противопожарный режим, призванный защитить население, населенные пункты и леса от пожаров.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максима Пинчугова, в регионе угрозе лесного пожара подвержены 178 населенных пунктов. Сейчас пожарный надзор проверяет, как местные власти готовятся к борьбе с огнем: проверяется работа с населением, готовность пожарных службы и техники.

«С начала 2018 года в коллективных садах произошло 85 пожаров, при которых погибли 12 человек, 7 человек получили травмы. Сотрудники МЧС призывают садоводов очистить противопожарные разрывы между строениями от мусора и складируемых предметов, сухую траву не сжигать, а закладывать в компостную яму, проверить после зимы исправность электропроводки и печного отопления, иметь на участке первичные средства тушения огня (огнетушитель и бочку с водой)», — отметил Пинчугов.

Ловить нарушителей будут с помощью дронов, которые легко найдут источник огня. В прошлом году их уже использовали, это позволило снизить количество пожаров в 5 раз. 39 беспилотников МЧС и Росгвардии будут мониторить пожарную обстановку.