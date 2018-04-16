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В Дубне ухудшилась пожарная обстановка
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В Дубне ухудшилась пожарная обстановка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. За выходные специалисты выезжали на тушение пожаров в Дубне четыре раза.
Пожарная обстановка ухудшилась на территории Дубны. Это связано с поджогами и палом травы. Только за выходные специалисты выезжали на тушение четыре раза. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на отдел МЧС по надзорной деятельности Дубны.
Самое крупное происшествие произошло на Дмитровском шоссе — рядом с автозаправочной станцией загорелись заброшенные огороды. Число очагов возгорания достигло восьми. В результате пожара сгорели порядка 10 полуразрушенных хозпостроек. Причиной возгорания, предположительно, стали поджоги и пал травы.
"Их поджигают лица, ведущие асоциальный образ жизни, чтобы осуществлять добычу металла прямо на месте, когда здание сгорит. И от травы — за участками никто не следит, поэтому частые такие случаи возгорания у нас в городе", — отметил начальник ОНД по Дубне МЧС РФ по Московской области Алексей Павлов.
Такие случаи фиксируют чаще всего на окраине города. На данный момент в регионе пока не действует особый противопожарный режим. Штраф за поджог составляет от 1,5 тысячи рублей.
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