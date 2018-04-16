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Поджоги и пал травы ухудшили пожарную обстановку в Дубне
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Поджоги и пал травы ухудшили пожарную обстановку в Дубне 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пожарная обстановка обострилась в Дубне, только в выходные специалисты выезжали на тушение четыре раза в день. Предварительная причина возгораний — поджоги, сообщили в Отделе МЧС по надзорной деятельности Дубны.
Самое крупное происшествие за последние несколько суток произошло на Дмитровском шоссе, когда загорелись заброшенные огороды у автозаправочной станции. В этом случае очагов возгорания было сразу восемь. В результате были полностью уничтожены около десяти полуразрушенных хозяйственных строений. Специалисты предполагают, что причиной возгорания стали поджоги.
Их поджигают лица, ведущие асоциальный образ жизни, чтобы осуществлять добычу металла прямо на месте, когда здание сгорит. Поджигают эти самозахваты. И от травы — за участками никто не следит, поэтому частые такие случаи загорания у нас в городе
Алексей Павлов, начальник ОНД по г. Дубна МЧС РФ по Московской области.
Возгорания в основном происходят на окраине города. В этих случаях особое внимание уделяют объектам, которые располагаются поблизости: зданиям, вокзалу, автозаправочной станции. В регионе пока не введен особый противопожарный режим, штраф за поджог составляет от 1,5 тысячи рублей.
В Дубне проверили торговые центры на соблюдение требований пожарной безопасности. Из‐за нарушений планируется закрыть один из торговых центров Дубны.
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