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В пожаре пострадал ребенок, 8 семей потеряли кров
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В пожаре пострадал ребенок, 8 семей потеряли кров 

ТВ-МИГ 26 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Почти три часа потратили спасатели МЧС на тушение двухэтажного дома в поселке Труд Петушинского района. Звонок в пожарную часть поступил сегодня в 08-19 утра, и когда первое подразделение прибыло на место, горела уже половина дома — огонь полыхал в 8-ми квартирах из 16-ти.
На пожаре было эвакуировано 40 человек, в том числе 8 детей. Троих ребятишек спасатели вынесли на руках. Один из них — 4-летний малыш — получил ожоги и был госпитализирован в Петушинскую ЦРБ.
Причины возгорания будут установлены после проведенной экспертизы. Ну а местные власти в настоящее время изыскивают возможность выделить погорельцам хотя бы временное жилье из резервного муниципального фонда.
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