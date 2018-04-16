В пожаре пострадал ребенок, 8 семей потеряли кров

Почти три часа потратили спасатели МЧС на тушение двухэтажного дома в поселке Труд Петушинского района. Звонок в пожарную часть поступил сегодня в 08-19 утра, и когда первое подразделение прибыло на место, горела уже половина дома — огонь полыхал в 8-ми квартирах из 16-ти.

На пожаре было эвакуировано 40 человек, в том числе 8 детей. Троих ребятишек спасатели вынесли на руках. Один из них — 4-летний малыш — получил ожоги и был госпитализирован в Петушинскую ЦРБ.

Причины возгорания будут установлены после проведенной экспертизы. Ну а местные власти в настоящее время изыскивают возможность выделить погорельцам хотя бы временное жилье из резервного муниципального фонда.