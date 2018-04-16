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В Салехарде близится к завершению здание госархива площадью четыре квадратных километра
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В Салехарде близится к завершению здание госархива площадью четыре квадратных километра 

ИА Север-Пресс 29 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В окружной столице продолжается строительство государственного архива, его готовность оценивается в 80% от общего объёма работ. Сегодня на строительной площадке выполняются работы по внутренней отделке помещений, сантехнике, электрике, установке витражных окон и вентиляции.
В ближайшую неделю строители ожидают поставку оборудования приточной вентиляции, которая будет обеспечивать оптимальный микроклимат в здании. Близятся к окончанию штукатурные работы, наружные сети тепло-, водоснабжения и канализации почти готовы. На строительной площадке трудятся 56 специалистов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Напомним, с момента получения разрешения на ввод до открытия объект проходит ряд процедур, итоговая цель которых — передача его балансодержателю.
Строящееся здание предназначено для хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда РФ, а также других архивных документов. Общая площадь здания составит 4 207 квадратных метров. Архив ЯНАО имеет пять этажей и прямоугольную форму с продуваемым техподпольем и чердаком. Максимальная емкость 265 тыс. дел для хранения. На первом этаже здания расположится вестибюль с гардеробом, бюро пропусков, помещение пожарного поста и охраны, комната заявителя и буфет. Второй этаж займут рабочие помещения архива, кабинеты, подсобные помещения архивохранилища. Также здесь планируется конференц-зал на 70 человек, выставочный зал на 100 человек, читальный зал и научно-справочная библиотека. Четвёртый и пятый этаж займёт помещение хранилища документов.
Государственный архив ЯНАО строится за счёт средств окружного бюджета. Заказчиком выступает дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО.
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