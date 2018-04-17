Медиафасады на Новом Арбате расскажут москвичам об истории пожарной охраны во вторник

На медиафасадах на Новом Арбате 17 апреля жители и гости столицы смогут увидеть ролики, посвященные истории пожарной охраны в честь 100-летнего юбилея подписания декрета о государственных мерах борьбы с огнем, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Медиафасады на Новом Арбате 17 апреля 2018 года будут транслировать ролики, посвященные 100-летию со дня подписания декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем». Короткие тематические видеоролики «Век борьбы со стихией. Век ее покорения» включат в себя кадры истории становления пожарной охраны Москвы, которая динамично развивалась и совершенствовалась на протяжении 100 лет», — говорится в сообщении.

Пожарные обозы, первые пожарные машины, катера, вертолеты, мотоциклы, современная пожарная техника — силы и средства столичного гарнизона пожарной охраны столицы будут транслироваться на медиафасадах 17 апреля 2018 года с 8:00 до 00:00.

Как напоминается в сообщении, 17 апреля исполняется 100 лет со дня подписания декрета Совета народных комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». Этот документ стал знаковым, сыграв значительную роль в становлении и развитии пожарной охраны России. В декрете отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной профилактики, необходимость издания правил и инструкций, разработку пожарной техники.