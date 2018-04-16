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Саратовская пенсионерка регулярно шутит с огнем
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Саратовская пенсионерка регулярно шутит с огнем 

Новости Саратова 36 минут назад
Фото: Новости Саратова
Соседи жалуются, что пожилая женщина частенько забывает на плите еду.
Своей забывчивостью старушка провоцирует возникновение пожаров в многоквартирном доме. Очевидцы сообщают, что такое случалось уже не раз.
Так, днем в понедельник 16 апреля на ул. Московская в доме № 183 та же пенсионерка едва не спалила себя и окружающих. Возгорание произошло в одной из квартир на 2 этаже многоэтажного жилого дома.
Как сообщают соседи, старушка готовила обед и забыла про оставленную на плите кастрюлю. Запах гари почуяли окружающие, которые и вызвали пожарных.
Из-за сильного задымления огнеборцам пришлось эвакуировать жильцов дома. Кастрюлю благополучно затушили, но обед оказался безнадежно испорчен.
Незадачливая кухарка не пострадала. С ней была проведена разъяснительная беседа.
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