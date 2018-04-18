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В Волгограде горящий камыш накрыл дымом сразу два района
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В Волгограде горящий камыш накрыл дымом сразу два района 

v1.ru 42 минуты назад
Фото: v1.ru
Черные столбы дыма, поднявшиеся над горящей балкой рядом с улицей Череповецкой, заволокли Ворошиловский и Советский районы Волгограда.
— Около часа назад в балке между двумя районами начало разгораться пламя, — рассказывает местная жительница Екатерина Захарова. — Огонь подошел к гаражам, но на сами постройки, к счастью, не перекинулся. Из-за черного удушливого дыма сложно дышать.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что в балке загорелись сухой камыш и трава.
— Пожарные из 20-й спасательной части тушат балку на стыке Ворошиловского и Советского районов, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Угрозы жилым домам и ближайшим гаражам нет. На какой площади раскинулось возгорание, пока не известно. МЧС вновь просит волгоградцев не забывать о правилах пожарной безопасности.
Сразу после сильного наводнения, затопившего девять районов Волгоградской области, в регион пришли пожары. На прошлой неделе спасатели тушили участок рядом с поселком Госпитомник, боролись с огнем на ерике Каширин.
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