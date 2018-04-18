Под Волгоградом пожарные второй час тушат гигантский пожар 

Заросли камыша, сухой травы и бурьяна горят сейчас в Среднеахтубинском районе возле хуторов Клетский, Прыщевка и Сельхозтехника. Прибывшие на место пожарные расчеты уже два часа ведут борьбу с охватившим пойму огнем. Зарево огромнго пожара видят за Волгой жители почти всех районов Волгограда.
— Сообщение о крупном пожаре, охватившем сухие растения и камыш поступило на пульт диспетчера около 18:00, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — На месте работают пожарные 50-ой пожарно-спасательной части. Угрозы населенным пунктам и безопасности людей пока нет. МЧС в очередной раз призывает население соблюдать меры противопожарной безопасности.