Ещё
Под Волгоградом пожарные второй час тушат гигантский пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Волгоградом пожарные второй час тушат гигантский пожар 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Заросли камыша, сухой травы и бурьяна горят сейчас в Среднеахтубинском районе возле хуторов Клетский, Прыщевка и Сельхозтехника. Прибывшие на место пожарные расчеты уже два часа ведут борьбу с охватившим пойму огнем. Зарево огромнго пожара видят за Волгой жители почти всех районов Волгограда.
— Сообщение о крупном пожаре, охватившем сухие растения и камыш поступило на пульт диспетчера около 18:00, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — На месте работают пожарные 50-ой пожарно-спасательной части. Угрозы населенным пунктам и безопасности людей пока нет. МЧС в очередной раз призывает население соблюдать меры противопожарной безопасности.
v1.ru: последние новости
Над Тракторозаводским районом Волгограда поднялся столб черного дыма Пять вагонов с цементом сошли с рельсов в Волгоградской области Две реки вышли из берегов в Руднянском районе Волгоградской области
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Россия нашла способ защититься от санкций364
Госдеп пригрозил применить силу против России448
США заявили об атаке «российских наемников»195
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение