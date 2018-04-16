«Мы уже 20 минут здесь умираем!» Опубликованы записи звонков погибших в «Зимней вишне» людей

25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, включая 41 ребенка. Telegram‐канал Mash опубликовал записи звонков пострадавших и, вероятно, на сегодняшний день уже погибших людей в МЧС . Судя по записи, пожарных бригад и медиков действительно не было долго время.

«У нас дети там, пожалуйста, приезжайте быстрее»;

«Достаньте в зале, пожалуйста. Мы не можем выйти, почему нас сотрудники оставили?», — просит женщина. Оператор очень грубо разговаривала с потерпевшей. На этот вопрос она ответила: «Ко мне какие претензии?».

«Мама, я не хочу умирать», — кричит ребенок.

«Девушка, вы знаете, что у вас в «Зимней вишне» пожар? Там люди погибают! Уже 10 минут горят все».

После этого поступил еще один звонок в МЧС. Телефон никто не брал около 20 секунд. За это время в трубку был слышен женский плач и крики на заднем плане.

«Приезжайте скорее, здесь люди падают из окон!», — прокричал мужчина.

Следующий звонок — мужской голос говорит: «Мы уже 20 минут здесь умираем! Здесь дети маленькие!».

«А скорая когда будет? Скорой нет!», — утверждает женщина.

После этого последовал звонок от женщины, которой тоже не отвечали около 10 секунд. В это время на фоне слышно тяжелое дыхание. Когда оператор ответила потерпевшей, отчаянный и тихий голос сказал: «У меня там дети. Они не могут выйти. Там полное задымление, они на полу лежат!».

«Люди из окон падают, б****. Где ваши пожарные? Хоть бы их ловили! Люди падают, об асфальт бьются, б****! Где ваши твари с брезентами?», — недоумевал позвонивший мужчина.

«Где скорая в «Зимней вишне»? Люди лежат тут уже! Люди лежат на земле!»;

«Ребят, ну мы погибнем здесь! Ну что вы делаете-то?»;

«Пожалуйста, быстрее! Четвертый этаж, второй зал»;

«Где скорая? Ни одной скорой нет! Люди выпрыгивают, падают у нас! Тут люди горят, вы слышите? Выпрыгивают из окон!»;

«Приехал один экипаж скорой помощи — одного человека погрузили в машину, второй лежит на улице. Скажите, что должно произойти? Мне отвечают: «Мы же не можем всех спасать». Да у них всего два пострадавших! Скажите, что за позорная скорая у нас в Кемерове , а? Один человек лежит на улице уже 20 минут, скорая подъехала 10 минут назад, а помощь никакая не оказывается. Одному помогли ребенку, а взрослый лежит на улице».

Последний звонок показал некомпетентность кемеровских операторов МЧС. В службу позвонила женщина, которая предупредила сотрудника, что мужчина хочет прыгнуть из окна, чтобы спастись из огня. Спасатель ответил, что на место уже выехали пожарные. «Я понимаю. Нам что делать?», — сказала женщина. Оператор предложил ей поговорить с мужчиной и успокоить его. «Он из окна хочет прыгать…». — снова напомнила пострадавшая. После этого оператор закричал на женщину со словами: «Вы мне мешаете работать!». Женщина снова сказала сотруднику: «Человек погибает, вы не понимаете?». «И что? В полицию сообщайте», — отрезал оператор.

Накануне стало известно, что люди, находившиеся в «Зимней вишне», могли беспрепятственно покинуть здание только в первые пять минут после начала пожара. Потом это было либо невозможно. либо очень сложно сделать.