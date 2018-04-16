В Ульяновске подожгли здание Роскомнадзора 

В Ульяновске произошел пожар в офисе регионального отделения Роскомнадзора, в МЧС предполагают, что причиной стал поджог.
Инцидент произошел в воскресенье в 3.42 в центре города. «На улице Карла Маркса в Ленинском районе Ульяновска произошло загорание в двухэтажном кирпичном офисном здании. В результате пожара, огнем поврежден оконный блок, внутренняя отделка кабинета на площади 2 кв. м.», — сообщается на сайте регионального МЧС.
В результате ЧП никто не пострадал. В ГУ МЧС по Ульяновской области считают, что здание подожгли. «Что-то бросили в окно, и начался пожар», — цитирует Ulpressa.ru пресс-службу ведомства.