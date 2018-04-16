В МЧС Ульяновска рассказали о поджоге офиса Роскомнадзора

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СКР: противопожарные проверки в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове были запрещены

СМИ: «Зимней вишне» 2 года не выделяли деньги на ремонт противопожарной системы

МЧС исправит недостатки в системе реагирования на ЧС после пожара в «Зимней вишне»