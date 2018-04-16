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В МЧС Ульяновска рассказали о поджоге офиса Роскомнадзора
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В МЧС Ульяновска рассказали о поджоге офиса Роскомнадзора 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
В пресс-службе управления МЧС по Ульяновской области радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что предварительная версия пожара — поджог.
«Предположительно, причину мы ставим — занос источника огня извне».
Собеседник радиостанции в региональном управлении Роскомнадзора отказался от комментариев, ссылаясь на отсутствие таких полномочий, но подтвердил, что в результате пожара пострадал именно офис Роскомнадзора. В данный момент на месте работают следователи. По официальным данным МЧС, пожар произошёл в ночь на 15 апреля в кирпичном офисном здании на улице Карла Маркса, 33/2. Пострадавших в результате возгорания нет.
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