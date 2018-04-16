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Без колес и крыши над головой: крупный пожар в Севастополе
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Без колес и крыши над головой: крупный пожар в Севастополе 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе произошел серьезный пожар, который оставил людей без дома и автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Севастополю.
ЧП произошло накануне вечером в садовом товариществе «Металлист», расположенном в Балке Бермана Балаклавского района. Возгорание произошло в одноэтажном частном доме, огонь быстро распространялся и перекинулся и на дворовую территорию. На место немедленно были направлены службы экстренного реагирования.
"Хозяин и соседи до приезда огнеборцев пытались самостоятельно потушить возгорание, — рассказали в МЧС. — Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что огнем охвачен одноэтажный дом и прилегающие к нему строения: сарай и гараж, в котором находился легковой автомобиль. Также горели вещи, расположенные на территории домовладения".
Спасателям пришлось привлечь к тушению пожара дополнительные силы. Они провели разведку помещений дома, где обнаружили газовый баллон, который от повышенной температуры мог взорваться в любой момент. Пожарные вынесли его на улицу, охладили водой, после чего передали аварийно-диспетчерской службе «Севастопольгаза».
Площадь пожара составила 200 кв м. Причину возгорания выясняют эксперты.
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