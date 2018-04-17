В Рязанской области за неделю произошло 15 пожаров

Рязанской области с 9 по 15 апреля произошло 15 пожаров. В результате происшествий уничтожено и повреждено огнем 25 строений и четыре транспортных средства, погиб один человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

09 апреля в райцентре Михайловского района произошел пожар с летальным исходом. В результате возгорания в квартире дома на улице Больничная погиб хозяин жилища 1950 года рождения.

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе ведомства, на прошлой неделе в области зарегистрировано два происшествия на водоемах.

Так, 10 апреля в Пронском районе сотрудники ПСС Новомичуринска спасли на Новомичуринском водохранилище мужчину.

13 апреля рязанские спасатели подняли из пруда у станции Кремлево в Скопинском районе тело мужчины.

На ликвидацию последствий автоаварий работники ГПС не привлекались.

Фото: 62.mchs.gov.ru