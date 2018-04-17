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В Рязанской области за неделю произошло 15 пожаров
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В Рязанской области за неделю произошло 15 пожаров 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В Рязанской области с 9 по 15 апреля произошло 15 пожаров. В результате происшествий уничтожено и повреждено огнем 25 строений и четыре транспортных средства, погиб один человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
09 апреля в райцентре Михайловского района произошел пожар с летальным исходом. В результате возгорания в квартире дома на улице Больничная погиб хозяин жилища 1950 года рождения.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе ведомства, на прошлой неделе в области зарегистрировано два происшествия на водоемах.
Так, 10 апреля в Пронском районе сотрудники ПСС Новомичуринска спасли на Новомичуринском водохранилище мужчину.
13 апреля рязанские спасатели подняли из пруда у станции Кремлево в Скопинском районе тело мужчины.
На ликвидацию последствий автоаварий работники ГПС не привлекались.
Фото: 62.mchs.gov.ru
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