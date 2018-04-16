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Во время ЧМ на Урале для противопожарного патрулирования привлекут дополнительные силы
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Во время ЧМ на Урале для противопожарного патрулирования привлекут дополнительные силы 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Свердловской области привлекут дополнительные силы для противопожарного патрулирования территорий во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор областного департамента лесного хозяйства Олег Сандаков.
"Дополнительно мы планируем на период проведения чемпионата мира по футболу перевести сюда с северных территорий около 50 десантников. Это люди особо подготовленные, они могут, в том числе, осуществлять наземное патрулирование всех этих участков. Кроме того, водонасосные станции для тушения торфяных пожаров, чтобы не допустить задымления на территории города. С таких территорий, как Красноуфимск, Ачит, где один-два пожара за весь год, планируем перевезти сюда до десятка пожарных автомобилей на запас", — сказал Сандаков.
Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ГУ МЧС России по Свердловской области переходит в режим повышенной готовности.
"Увеличивается группировка сил на соседних субъектах. В части предупредительной работы — мы регулярно привлекаем Уральский институт государственной противопожарной службы, в нашем распоряжении находятся курсанты и слушатели данного учебного заведения. Увеличивается их группировка, и совместно с ними полностью пошагово будет обследовано как частное жилье, так и садоводческие товарищества", — подчеркнул Пинчугов.
Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции.
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