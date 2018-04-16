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В Няндоме пожилая женщина спасла внуков, но погибла при пожаре
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В Няндоме пожилая женщина спасла внуков, но погибла при пожаре 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Трагедия произошла в Няндоме в доме на улице Ленина в воскресенье. Молодая семья отправилась на рыбалку, а детей — 6-летнего мальчика и 3-летнюю девочку — родители решили оставить у бабушки. Что произошло в квартире, пожарные дознаватели попытались восстановить со слов детей.
68-летняя женщина практически не могла передвигаться из-за болезни. Она захотела попить чаю и, по словам детей, включила кипятильник в розетку у кровати, розетка заискрила. Искры попали на ее одежду, которая моментально воспламенилась.
— Единственное, что смогла сделать бабушка, это крикнуть внукам: «Уходите!». Растерянные дети выбежали в подъезд. Девочка побежала на улицу, а ее брат принялся стучаться во все квартиры, чтобы сообщить о несчастье, — сообщает портал «Безопасность Архангельской области».
В воскресенье дома почти никого не было, помощь ребенок нашел только на четвертом этаже. Хозяин квартиры вызвал пожарных, но они спасти бабушку не смогли. Обстоятельства происшествия выясняются.
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