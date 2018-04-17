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В аэропорту «Храброво» в разы подорожала стоимость парковки
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В аэропорту «Храброво» в разы подорожала стоимость парковки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Теперь за час парковки нужно будет заплатить 150 рублей, а не 50. Однако первые 15 минут плата по-прежнему не взимается.
«Стоимость долгосрочной парковки составляет 450 рублей за каждые полные и неполные сутки. Свыше 4 часов с момента заезда и до 24 часов, а также за каждые следующие полные и неполные сутки, оплата взимается как за полные сутки. Пассажиры и посетители аэропорта могут оставлять свои автомобили на длительное время на всей территории платной парковки, расположенной перед зданием аэровокзала», — говорится в сообщении компании.
Отметим, что бесплатная гостевая парковка располагается в 400 метрах от здания аэровокзала.
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