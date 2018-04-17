В аэропорту «Храброво» в разы подорожала стоимость парковки

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Теперь за час парковки нужно будет заплатить 150 рублей, а не 50. Однако первые 15 минут плата по-прежнему не взимается.

«Стоимость долгосрочной парковки составляет 450 рублей за каждые полные и неполные сутки. Свыше 4 часов с момента заезда и до 24 часов, а также за каждые следующие полные и неполные сутки, оплата взимается как за полные сутки. Пассажиры и посетители аэропорта могут оставлять свои автомобили на длительное время на всей территории платной парковки, расположенной перед зданием аэровокзала», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что бесплатная гостевая парковка располагается в 400 метрах от здания аэровокзала.