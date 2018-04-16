Волонтёры восстанавливают сгоревший приют

Фото из социальной сети «ВКонтакте» группа «Волонтёры приюта Валента»

Ударным трудом провели эти выходные владимирские волонтёры. Повод нерадостный — в пятницу утром сгорел приют для бездомных животных «Валента». В соцсетях кинули клич о помощи и….люди откликнулись. Помогали, кто чем может: от строительных материалов до кормов.

Работы по ликвидации последствий пожара начались ещё в день пожара, а в первый выходной многие волонтёры с самого утра восстанавливали вольеры для животных, так как они сильно пострадали. «Пожар прошелся не только по вольерам, но и по самому зданию. Очень пострадала крыша, обгорели конструкции, в том числе несущие… закопчены стены. Везде сильно пахнет гарью», — говорят в администрации приюта.

Однако крыша пострадала очень сильно и требует капитального ремонта. Напомним, что чердачное помещение выгорело на площади в 300 квадратных метров. Пострадало от пожара и само здание. Сейчас волонтёры оттирают от гари стены и пытаются «победить» неприятных запах. Также восстанавливают и отмывают вольеры для животных. Четвероногие вынуждены ютиться друг с другом в тесноте. Некоторые из них ещё до конца не отошли от шока.

На пожертвования от горожан будут восстанавливать крышу здания, но пока точной суммы не называют. Экспертам необходимо оценить масштабы капремонта. Все денежные средства, поступающие на счёт «Валенты» публикуют в открытом доступе. Скорее всего все затраты на ремонт тоже разместят в соцсетях.

«Вещами мы сейчас обеспечены, корм по-прежнему имеет особую ценность, а вот ремонт за два дня не начнешь, ждем оценку. Соответственно, пока неизвестно какие именно материалы, в каком количестве и на какую сумму нужны», — сообщается на официальной страничке «Валенты». Восстановительные работы продолжат и на этой неделе.

Кроме того, волонтёры рассказали, что погиб ещё один пёс — «Дик».

«Вечером заметили, что он мочится с кровью. Решили оставить до завтра, и посмотреть на самочувствие. Дело было даже не в отсутствии физических и моральных сил, а в невозможности подойти к нему. Дикдаже в спокойные времена бросается без предупреждения, а тут все на взводе. Выглядел он относительно нормально, хвостом помахивал. Напичкали Дика мясом пополам с таблетками и оставили до утра», — говорят волонтёры. В девять утра Дика не стало. Это третья собака, погибшая в результате трагедии в «Валенте».