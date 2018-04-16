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Две пожарные части начнут строить в Балашихе в 2019 году
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Две пожарные части начнут строить в Балашихе в 2019 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил начальник Балашихинского территориального управления «Мособлпожспас» Александр Квашнев.
На территории Балашихи находятся четыре части «Мособпожспаса» и две федеральные противопожарные части № 29 и № 75. В настоящий момент в городе пожарные приезжают на вызов за 6,66 минут, в деревне — за 13,8 минут.
Балашиха является самым большим городским округом по численности населения в Московской области. Сейчас на территории нашего города работают шесть пожарных частей. Этого, конечно, недостаточно. Совместно с администрацией Балашихи мы выработали пути решения этой проблемы, вошли в программу «Безопасность Подмосковья». В 2019 году начнется строительство двух новых пожарных частей
— Александр Квашнев.
Он добавил, что новые пожарные части появятся в микрорайоне Авиаторов и  Центр-2. Это позволит значительно сократить время выезда пожарных спасателей.
В Балашихе 16 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное
100-летию
Советской пожарной службы. На нем присутствовали ветераны пожарной охраны, кадеты и составы дежурных караулов. В ходе мероприятия ветеранам выразили слова благодарности, а кадетам показали спецтехнику, которая использовалась пожарными в  годах. После чего спасатели провели показательные учения по тушению условного пожара.
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