«Мама, я не хочу умирать»: последние слова жертв пожара в «Зимней вишне»

Аудиозаписи звонков на телефон 112 в день пожара в «Зимней Вишне» опубликовал телеграм-канал Mash. В службу спасения звонили родители — и дети, запертые в залах кинотеатров, плачущие, зовущие на помощь..

Авторы обращаются к «главе МЧС Кемеровской области , сотрудникам местной пожарной инспекции, „народному губернатору“ Аману Тулееву и министру МЧС Пучкову». «Вы все должны слушать эти записи. Слушать и не выключать, пока сами не начнете просить о наказании», — гласит комментарий под видео.

"Мы не можем выйти! Почему нас сотрудники оставили?", — спрашивает звонящий. «Едут к вам пожарные! Ко мне какие претензии?» — отвечает оператор 112.

Звонок: «Мама, я не хочу умирать! Мы горим! „Зимняя вишня“!». Ответ оператора 112:"Пожарные подъезжают! Есть такие звонки, ожидайте!"

Звонок: «Там уже люди прыгают! Вы не едете! Вы что — совсем что ли? Ну город маленький — нельзя приехать?!».

"Оператор 112… Поехали все уже, ожидайте, приедут", отвечает «телефон спасения». «Когда поехали?! Четвертый этаж! Мы уже 20 минут здесь умираем! Здесь дети маленькие!» — кричит звонивший.

Авторы признают, что им самим стоило усилий решиться на этот пост. Но считают, что были обязаны опубликовать эту запись «ужасного, концентрированного человеческого горя». Такое никогда не должно повториться — но, к сожалению, случается вновь и вновь, и раз за разом главные виновники уходят от ответственности. «Хотя бы в этот раз, пусть так не случится», — заключают авторы. Видео доступно на телеграм-канале Mash.