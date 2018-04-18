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В Москве на Комсомольском проспекте произошла утечка воды
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В Москве на Комсомольском проспекте произошла утечка воды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Утечка воды произошла на Комсомольском проспекте в Москве, потребителей из-за данного инцидента от водоснабжения не отключали, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.
"В районе дома 3 строение 3 по Комсомольскому проспекту произошла утечка воды. Ремонтные бригады АО «Мосводоканал» незамедлительно прибыли на место", — говорится в сообщении.
Сейчас ремонтные работы завершаются, утечка уже локализована.
"Отключения потребителей от холодного водоснабжения не было", — заключили в пресс-службе.
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