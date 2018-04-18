В Москве на Комсомольском проспекте произошла утечка воды

"Отключения потребителей от холодного водоснабжения не было", — заключили в пресс-службе.

Сейчас ремонтные работы завершаются, утечка уже локализована.

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