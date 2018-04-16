В Ворошиловском районе Волгограда выгорел частный дом 

В Ворошиловском районе Волгограда на улице Морфлотской сегодня, 16 апреля, после полудня загорелась крыша частного дома. Полчаса потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. Причины пожара устанавливаются.
— Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы около 12:20, — сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — На месте работали сотрудники 20-й пожарно-спасательной службы. Ликвидировать огонь удалось к 12:52. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
По словам волгоградцев, проживающих по соседству со сгоревшим домом, последнее время в нем никто не проживал. Волгоградский активист Алексей Ульянов, оказавшийся на месте, сообщил, что все экстренные службы прибыли на место оперативно.
— Кроме двух пожарных расчетов на месте работали полиция и бригада скорой помощи, — рассказал V1.ru активист. — Чтобы затушить пламя, спасателям пришлось соединять два рукава и тянуть их до места происшествия. Несмотря на некоторые затруднения, с пожаром справились оперативно. Соседние дома не пострадали.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В экстренных случаях необходимо звонить по телефону «101». С мобильного звонки бесплатные.