В Ворошиловском районе Волгограда выгорел частный дом

В Ворошиловском районе Волгограда на улице Морфлотской сегодня, 16 апреля, после полудня загорелась крыша частного дома. Полчаса потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. Причины пожара устанавливаются.

По словам волгоградцев, проживающих по соседству со сгоревшим домом, последнее время в нем никто не проживал. Волгоградский активист Алексей Ульянов , оказавшийся на месте, сообщил, что все экстренные службы прибыли на место оперативно.

— Кроме двух пожарных расчетов на месте работали полиция и бригада скорой помощи, — рассказал V1.ru активист. — Чтобы затушить пламя, спасателям пришлось соединять два рукава и тянуть их до места происшествия. Несмотря на некоторые затруднения, с пожаром справились оперативно. Соседние дома не пострадали.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В экстренных случаях необходимо звонить по телефону «101». С мобильного звонки бесплатные.