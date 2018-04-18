На улице Штеменко в Волгограде под утро сгорел торговый павильон

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 18 апреля, рано утром сгорел торговый павильон. Пожар произошел на улице Штеменко.

Пожарные 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение уже через 15 минут с момента вызова — в 4:19. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

— Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.