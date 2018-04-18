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На улице Штеменко в Волгограде под утро сгорел торговый павильон
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На улице Штеменко в Волгограде под утро сгорел торговый павильон 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 18 апреля, рано утром сгорел торговый павильон. Пожар произошел на улице Штеменко.
— Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 4:04. На улице Штеменко горел торговый павильон. К моменту приезда пожарных постройка была полностью охвачена огнем на площади 24 квадратных мета, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Пожарные 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение уже через 15 минут с момента вызова — в 4:19. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
— Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.
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