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При возгорании травы в Ленобласти пострадал ёжик
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При возгорании травы в Ленобласти пострадал ёжик 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В результате возгорания травы пострадал колючий житель животного мира Ленинградской области.
Сотрудники российского карантинного центра «ВЕЛЕС» рассказали о поступлении к ним нового пациента. Ежика с оплавленными иголками привезли в реабилитационный центр неравнодушные люди, которые нашли животное на месте опала травы. Еж находится в тяжелом состоянии.
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного МЧС, сухая и солнечная погода привела к росту очагов горящей травы. За прошедшие сутки количество пожаров превысило два десятка.
В ведомстве напомнили жителям Ленобласти, что поджигатели и виновники лесных пожаров несут административную ответственность. Масштабные последствия подобных возгораний могут обернуться уголовным наказанием.
Сотрудники «Велеса» и спасатели МЧС настоятельно рекомендуют населению не жечь сухую траву и мусор на дачах, в лесу, полях и вблизи деревянных домов.
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