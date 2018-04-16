При возгорании травы в Ленобласти пострадал ёжик

В результате возгорания травы пострадал колючий житель животного мира Ленинградской области

Сотрудники российского карантинного центра «ВЕЛЕС» рассказали о поступлении к ним нового пациента. Ежика с оплавленными иголками привезли в реабилитационный центр неравнодушные люди, которые нашли животное на месте опала травы. Еж находится в тяжелом состоянии.

Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе областного МЧС , сухая и солнечная погода привела к росту очагов горящей травы. За прошедшие сутки количество пожаров превысило два десятка.

В ведомстве напомнили жителям Ленобласти, что поджигатели и виновники лесных пожаров несут административную ответственность. Масштабные последствия подобных возгораний могут обернуться уголовным наказанием.

Сотрудники «Велеса» и спасатели МЧС настоятельно рекомендуют населению не жечь сухую траву и мусор на дачах, в лесу, полях и вблизи деревянных домов.