Арест кемеровского пожарного обжаловали

Защита кемеровского пожарного, обвиняемого в халатности, обжаловала арест

Защита начальника пожарного звена Сергея Генина , обвиняемого в халатности при тушении торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово , обжаловала решение суда, отправившего его под арест, сообщается в понедельник на сайте суда.

Центральный районный суд Кемерово в пятницу, 13 апреля, удовлетворил ходатайство следствия и отправил Генина под арест до 11 июня. По версии СК, Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время. В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

"Центральным районным судом Кемерово принята апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Генина на постановление Центрального районного суда Кемерово от 13 апреля, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Генина", — говорится в сообщении.

Жалоба будет направлена для рассмотрения в вышестоящую инстанцию — Кемеровский областной суд.

Ранее адвокат Генина Елена Киселева сообщала РИА Новости , что считает несправедливым постановление об аресте своего подзащитного, так как он, по ее мнению, действовал строго в соответствии с уставом МЧС , выполнял указания руководителя и, наоборот, заслуживает награды. В то же время адвокат призналась, что считает перспективы для удовлетворения ее жалобы призрачными.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.