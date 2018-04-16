Московский «Синий зуб» станет гостиницей

В 2018 году в Москве начнется реконструкция расположенной у станции метро «Юго-Западная» стеклянной высотки «Зенит» , которая известна как долгострой «Синий зуб». Об этом сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы.

«На сегодня решен вопрос возобновления работ, выделено финансирование, разработана документация и выдано разрешение на строительство», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин . По словам Левкина, работы будут вестись за счет федерального бюджета, завершить их планируют к 2021 году. В результате реконструкции площадь здания увеличится с 155 до 162 тысяч квадратных метров.

Возведение здания на проспекте Вернадского началось в 1990 году, в нем должны были разместить учебный центр РАНХиГС и гостиницу «Зенит». Облицовка здания геометрических форм полностью выполнена из синих зеркальных стекол, из-за этого горожане прозвали объект «Синим зубом».