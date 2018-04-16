Московский «Синий зуб» станет гостиницей 

В 2018 году в Москве начнется реконструкция расположенной у станции метро «Юго-Западная» стеклянной высотки «Зенит», которая известна как долгострой «Синий зуб». Об этом сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы.
«На сегодня решен вопрос возобновления работ, выделено финансирование, разработана документация и выдано разрешение на строительство», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. По словам Левкина, работы будут вестись за счет федерального бюджета, завершить их планируют к 2021 году. В результате реконструкции площадь здания увеличится с 155 до 162 тысяч квадратных метров.
Возведение здания на проспекте Вернадского началось в 1990 году, в нем должны были разместить учебный центр РАНХиГС и гостиницу «Зенит». Облицовка здания геометрических форм полностью выполнена из синих зеркальных стекол, из-за этого горожане прозвали объект «Синим зубом».
В 2004 стройку заморозили из-за нехватки средств. Решение о реконструкции «Синего зуба» было принято летом 2017 года, тогда же московские власти утвердили проект изменений в правила землепользования и застройки, предполагающий возможность размещения в здании гостиницы и паркинга.