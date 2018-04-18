СКР сообщил о многолетних запретах прокуратурой проверки «Зимней вишни»

Сотрудники Следственного комитета устанавливают причины отсутствия проверок противопожарной безопасности в здании торгового центра «Зимняя вишня» с 2016 года. С этой целью допрошен прокурор города, который пояснил, что руководствовался разъяснениями вышестоящего руководства. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, владелец здания ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейший арендатор ООО «Зимняя вишня Кемерово» были исключены из плановых проверок предприятий, так как были отнесены к категориям малого и среднего бизнеса.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что в свое время проверке кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» помешал высокопоставленный чиновник.