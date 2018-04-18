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СКР сообщил о многолетних запретах прокуратурой проверки «Зимней вишни»
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СКР сообщил о многолетних запретах прокуратурой проверки «Зимней вишни» 

Свободная пресса 54 минуты назад
Фото: Газета Кемерова
Сотрудники Следственного комитета устанавливают причины отсутствия проверок противопожарной безопасности в здании торгового центра «Зимняя вишня» с 2016 года. С этой целью допрошен прокурор города, который пояснил, что руководствовался разъяснениями вышестоящего руководства. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, владелец здания ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейший арендатор ООО «Зимняя вишня Кемерово» были исключены из плановых проверок предприятий, так как были отнесены к категориям малого и среднего бизнеса.
Петренко добавила, что в рамках уголовного дела проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений, пишет НСН.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что в свое время проверке кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» помешал высокопоставленный чиновник.
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