Определено точное количество погибших в «Зимней вишне»

Следственный комитет России (СКР) назвал точное количество погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 20 апреля.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — говорится в сообщении.

Родственники жертв пожара опознали 23 погибших, личности еще 37 человек установила генетическая экспертиза.

Ранее сообщалось о 64 жертвах пожара.