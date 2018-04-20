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Определено точное количество погибших в «Зимней вишне»
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Определено точное количество погибших в «Зимней вишне» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Следственный комитет России (СКР) назвал точное количество погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 20 апреля.
«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — говорится в сообщении.
Родственники жертв пожара опознали 23 погибших, личности еще 37 человек установила генетическая экспертиза.
Ранее сообщалось о 64 жертвах пожара.
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