Кошка оказалась заперта в расселенном доме в центре Москвы

Домашняя кошка Василиса оказалась заложницей в жилом доме в Пушкаревом переулке столицы. Ее хозяйку вместе с другими обитателям расселили из‐за угрозы обрушения соседнего здания, рассказал телеканалу «360» жилец дома по имени Игорь.

По словам мужчины, женщина пыталась вернуться за кошкой спустя сутки после того, как жильцов поселили в гостиницы. Однако, ее до сих пор не пускают внутрь.

Она думала, что на следующий день нас впустят и сейчас все затягивается на неопределенный момент, надо все разобрать, а вот пустят ли нас, к сожалению, для нас этой информации нет — Игорь, жилец дома.

Он добавил, что никто из жильцов сейчас не знает, что происходит в их доме и есть ли там электричество.

Чтобы спасти животное, хозяйка Василисы Татьяна отпросилась с работы.

Я ушла гулять с собакой, когда все это произошло. Думала, что вечером вернемся, не предполагала, что всё настолько серьезно. Но вернуться уже не смогла Вместе с женщиной к дому сегодня пришли и другие жильцы, которые хотят забрать деньги и документы. Прежде чем попасть в квартиру, им приходится подождать возле оцепления. У людей проверяют прописку, их имена и фамилии записывают полицейские. До квартир жильцов провожают спасатели.

— Татьяна, хозяйка кошки.