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На площади 1905 года памятник Ленину отмоют перед Первомаем
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На площади 1905 года памятник Ленину отмоют перед Первомаем 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Памятники Екатеринбурга отмоют перед перед майскими праздниками. Так, уже в эту субботу большая стирка ждет сразу три монумента, об этом сообщает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал».
Банные процедуры ждут памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года, Седой Урал на площади Обороны и монумент Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади.
Помывочные работы начнутся в 8.30 утра и завершатся к 10 часам. В это время на парковке площади 1905 года должна будет открыться городская ярмарка.
Напомним, до этого городские власти планировали потратить полмиллиона рублей на то, чтобы отмыть памятники архитектуры. Подрядчик должен был очистить фасады и откосы зданий от пыли, грязи и подтеков, вымыть наружную поверхность окон и очистить памятники архитектуры от граффити.
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