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В Пензе закрыли торговый центр из-за проблем с пожарной безопасностью
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В Пензе закрыли торговый центр из-за проблем с пожарной безопасностью 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 16 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судебные приставы в понедельник по решению суда приостановили работу торгового центра «Олимп» в Пензе, сообщило региональное управление ФССП.
"Сегодня на основании решения Октябрьского районного суда Пензы судебные приставы приостановили деятельность ТЦ «Олимп» в качестве обеспечительной меры. Причиной послужила проверка пожарной безопасности, проведенная сотрудниками регионального МЧС и прокуратуры… Деятельность приостановлена до момента устранения выявленных нарушений", — говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь УФССП по региону Яна Загребельная, арендаторам была предоставлена возможность вынести свое имущество и личные вещи, после чего входы в здание торгового центра будут опечатаны.
Массовые проверки торговых центров и иных общественных зданий на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
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