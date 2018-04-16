В Пензе закрыли торговый центр из-за проблем с пожарной безопасностью

"Сегодня на основании решения Октябрьского районного суда Пензы судебные приставы приостановили деятельность ТЦ «Олимп» в качестве обеспечительной меры. Причиной послужила проверка пожарной безопасности, проведенная сотрудниками регионального МЧС прокуратуры … Деятельность приостановлена до момента устранения выявленных нарушений", — говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь УФССП по региону Яна Загребельная, арендаторам была предоставлена возможность вынести свое имущество и личные вещи, после чего входы в здание торгового центра будут опечатаны.