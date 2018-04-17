Здание в Пушкаревом переулке в Москве начали демонтировать

В столице начали демонтировать здание, у которого ранее обрушилась часть стены, Пушкарев переулок и соседний Большой Сергиевский переулок перекрыты для движения машин, передает корреспондент РИАМО во вторник.

Здание на Пушкаревом переулке обрушилось вечером 15 апреля. Обрушение прошло в тех частях здания, где в подвальном помещении велись работы по укреплению и заглублению фундамента. Вертикально обрушились две «полосы» с шестого этажа и до самого низа шириной порядка 1,5 метров.

«Сейчас идет полный демонтаж дома. Продлится это минимум четыре дня, но, скорее, и дольше, все это время Пушкарев переулок будет закрыт», — сказал сотрудник «Мосгаза».

Собеседник агентства уточнил, что работники «Мосгаза» дежурят на месте проведения работ, так как там проходят газовые сети.

Рядом с обрушившимся зданием скопилось много пыли, из-за этого все, кто стоит рядом с ограждением территории, начинают кашлять.

Два переулка в районе проведения работ — Пушкарев и Большой Сергиевский — перекрыли для движения автомобилей.

Кроме того, у здания стоит полевая кухня, в которой кормят работающих над сносом дома, сотрудников МЧС и жителей соседних домов.

Со слов местных жителей эвакуация проводилась без паники и с хорошей организацией со стороны МЧС.

«В воскресенье люди забеспокоились, что дом начал трещать. Вызвали пожарных, которые все очень хорошо организовали. Они прошлись по квартирам, предупредили всех об эвакуации, попросили взять ценные вещи и документы», — отметила жительница соседнего дома Лариса Мамотенко.

Мамотенко подчеркнула, что жителей предупредили, что опасности нет, но на всякий случай всем эвакуированным забронировали номера в гостиницах до 20 апреля.