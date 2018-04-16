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Снос аварийного здания в Пушкаревом переулке займет около 10 дней
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Снос аварийного здания в Пушкаревом переулке займет около 10 дней 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Снос аварийного здания в Пушкаревом переулке, которое частично обрушилось 15 апреля, начнется 17 апреля и займет порядка 10 дней. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы провели ночью аварийно-спасательные мероприятия, залили около 850 кубометров бетона в подвальные помещения и все полости, которые появились после выемки грунта, тем самым укрепив фундамент и предотвратили дальнейшее разрушение здания. Однако здание находится в аварийном состоянии, и мы готовимся к его демонтажу", — цитирует Агентство «Москва» Бирюкова.
Он уточнил, что при сносе здания будут использовать новейшие технологии. Во время работ задействуют уникальную машину с большими гидравлическими ножницами, при помощи которой будут аккуратно крошить стены, пояснил заммэра. Снос будет осуществляться в дневное время, начало намечено на утро 17 апреля. 67 жителей близлежащих домов переселены в гостиницы, еще 20 отправились на дачи или к родственникам, добавил Бирюков.
15 апреля в доме 1916 года постройки по адресу Пушкарев переулок, 12 частично обвалилась наружная стена здания. Затем начали ломаться внутренние конструкции. Всего обрушились две части здания. Пострадавших нет.
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