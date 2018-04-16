Под Бахчисараем спасли туриста, сорвавшегося со скалы

Возле села Поляна Бахчисарайского района при движении группы туристов, мужчина, житель Севастополя , сорвался со скалы и получил перелом лодыжки.

К месту происшествия выехала дежурная группа спасателей Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и отделение части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ.

Крымские спасатели оказали первую доврачебную помощь и доставили мужчину до кареты скорой помощи. С группой туристов провели разъяснительную беседу о правилах безопасного поведения в горах.