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Под Бахчисараем спасли туриста, сорвавшегося со скалы
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Под Бахчисараем спасли туриста, сорвавшегося со скалы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. С начала года в горах и лесах Крыма было спасено 54 человека, сообщает главное управление МЧС России по Республике Крым.
Возле села Поляна Бахчисарайского района при движении группы туристов, мужчина, житель Севастополя, сорвался со скалы и получил перелом лодыжки.
К месту происшествия выехала дежурная группа спасателей Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и отделение части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ.
Крымские спасатели оказали первую доврачебную помощь и доставили мужчину до кареты скорой помощи. С группой туристов провели разъяснительную беседу о правилах безопасного поведения в горах.
"Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает гостям и жителям Крымского полуострова, что отправляясь на прогулку в горнолесную местность в составе туристической группы необходимо зарегистрировать ее в службе спасения", — напоминает начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.
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