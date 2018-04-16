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Еще 85 волгоградских семей, пострадавшие от паводка, получили выплаты
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Еще 85 волгоградских семей, пострадавшие от паводка, получили выплаты 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
За минувшие сутки еще 85 семей получили выплату за поврежденное паводком имущество — таким образом, материальную помощь уже предоставили в общей сложности 565 семьям.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в настоящее время в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта Иловлинского, Руднянского и Алексеевского районов. Напомним, ранее паводок охватил 81 поселение. Развернута группировка сил и средств, насчитывающая 761 человек и 249 единиц техники.
На днях Президент Владимир Путин поручил губернатору Андрею Бочарову поскорее восстановить поврежденную инфраструктуру и оказать адресную помощь людям, чье имущество пострадало из-за стихии.
Отметим, что специальные комиссии обследуют дома, пострадавшие от паводка. Они изучили уже около 2 000 зданий. Добавим, что представители комиссий помогают семьям оформить необходимые для получения выплат документы.
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