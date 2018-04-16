Еще 85 волгоградских семей, пострадавшие от паводка, получили выплаты

За минувшие сутки еще 85 семей получили выплату за поврежденное паводком имущество — таким образом, материальную помощь уже предоставили в общей сложности 565 семьям.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в настоящее время в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта Иловлинского, Руднянского и Алексеевского районов. Напомним, ранее паводок охватил 81 поселение. Развернута группировка сил и средств, насчитывающая 761 человек и 249 единиц техники.

На днях Президент Владимир Путин поручил губернатору Андрею Бочарову поскорее восстановить поврежденную инфраструктуру и оказать адресную помощь людям, чье имущество пострадало из-за стихии.

Отметим, что специальные комиссии обследуют дома, пострадавшие от паводка. Они изучили уже около 2 000 зданий. Добавим, что представители комиссий помогают семьям оформить необходимые для получения выплат документы.